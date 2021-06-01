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Лукашенко исключил перебои с экспортом бензина из Беларуси

Автор: РБК-Украина

С экспортом бензина из Беларуси на внешние рынки никаких проблем не будет. С российской стороной достигнуты договоренности о бесперебойных поставках нефти.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, с российским правительством серьезно проработан вопрос и никаких вопросов с поставками нефти не будет.

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

Напомним, в последние дни в Украине опасаются того, что Беларусь может существенно сократить поставки бензина А-95. Но в Министерстве экономики уже заявили, что возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий.

На днях в Украине стабилизировались розничные цены на бензин и дизельное топливо. Средние цены на бензин А-92 составляют 28,17 гривен за литр, на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр, на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр, на автомобильный газ - 15,71 гривен за литр.

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Новости Украины Александр ЛукашенкобензинБеларусь