Лукашенко виключив перебої з експортом бензину з Білорусі

З експортом бензину з Білорусі на зовнішні ринки ніяких проблем не буде. З російською стороною досягнуті домовленості про безперебійні постачання нафти.

За його словами, з російським урядом серйозно опрацьовано питання і ніяких питань з поставками нафти не буде.

"Щодо поставок нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок", - зазначив Лукашенко.

Він також додав, що поставки будуть здійснюватися в запланованих обсягах.