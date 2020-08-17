Лукашенко знову виключив нові вибори в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни

Білоруський президент Олександр Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі. За його словами, він нічого не буде робити під тиском.

Про це він заявив на Мінському заводі колісних тягачів, передає БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні Лукашенко прибув на цей завод, який теж долучився до загальнонаціонального страйку.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів, - ред. БЕЛТА) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за півроку ми знищимо усе", - заявив Лукашенко.

При цьому місцеві ЗМІ поширюють відео виступу Лукашенка, на якому страйкуючі працівники заводу кричать чинному президенту "Йди".

В ході спілкування зі страйкуючими він запитав у них, чи хочуть вони справедливих виборів, на що отримав позитивну відповідь.

"Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - додав він.



Нагадаємо, раніше Лукашенко відреагував на страйки і заявив, що 150-200 осіб на підприємстві "погоду" не роблять; він також заявив, що "поганий президент" тримав зайву чисельність на заводах, щоб у всіх була робота.

Відзначимо, сьогодні у Білорусі проходить загальнонаціональний страйк, робочі колективи великих підприємств вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових чесних виборів.