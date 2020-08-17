ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко знову виключив нові вибори в Білорусі

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 11:23
Лукашенко знову виключив нові вибори в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни

Білоруський президент Олександр Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі. За його словами, він нічого не буде робити під тиском.

Про це він заявив на Мінському заводі колісних тягачів, передає БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні Лукашенко прибув на цей завод, який теж долучився до загальнонаціонального страйку.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів, - ред. БЕЛТА) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за півроку ми знищимо усе", - заявив Лукашенко.

При цьому місцеві ЗМІ поширюють відео виступу Лукашенка, на якому страйкуючі працівники заводу кричать чинному президенту "Йди".

В ході спілкування зі страйкуючими він запитав у них, чи хочуть вони справедливих виборів, на що отримав позитивну відповідь.

"Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко відреагував на страйки і заявив, що 150-200 осіб на підприємстві "погоду" не роблять; він також заявив, що "поганий президент" тримав зайву чисельність на заводах, щоб у всіх була робота.

Відзначимо, сьогодні у Білорусі проходить загальнонаціональний страйк, робочі колективи великих підприємств вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових чесних виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся