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Лукашенко хочет втянуть Украину в Союзное государство с РФ: если не наделаем ошибок

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Минск, Воскресенье 06 февраля 2022 15:56
Лукашенко хочет втянуть Украину в Союзное государство с РФ: если не наделаем ошибок Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Юлия Бойко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко хочет втянуть Украину в Союзное государство с Российской Федерацией. По его мнению, это якобы могло бы произойти в течение 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, ему задали вопрос о том, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, и кто может стать его новым членом в течение этого периода.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты, - ред.). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Союзное государство России и Беларуси - это надгосударственное образование, в котором поэтапно организуется единое политическое, экономическое, военное, таможенное, рыночное и культурное пространство.

Отметим, по данным немецкого таблоида Bild, российский президент Владимир Путин планирует установить в Украине жестокий марионеточный режим, чтобы в дальнейшем сформировать Союзное государство.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Украине "военным ответом" в случае ее наступления на Донбассе. Он также отметил, что этот ответ будет совместным с российской армией.

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