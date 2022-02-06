Лукашенко хоче втягнути Україну в Союзну державу з РФ: якщо не наробимо помилок
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко хоче втягнути Україну в Союзну державу з Російської Федерацією. На його думку, це нібито могло б статися протягом 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Зокрема, йому поставили питання про те, яким він бачить майбутнє Союзної держави через 10-15 років, і хто може стати її новим членом протягом цього періоду.
"Ви знаєте, Білорусь вже там. Думаю, що для Казахстану був хороший урок (січневі протести, - ред.). Якщо ви говорите - термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, в силу своєї необхідності економічної теж приєднаються", - сказав Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу "Соловйов Live"..
Союзна держава Росії і Білорусі - це наддержавне утворення, в якій поетапно організовується єдиний політичний, економічний, військовий, митний, ринковий і культурний простір.
Зазначимо, за даними німецького таблоїду Bild, російський президент Володимир Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, щоб надалі сформувати Союзну державу.
Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив Україні "військовою відповіддю" у разі її наступу на Донбасі. Він також зазначив, що ця відповідь буде спільною з російською армією.