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Лукашенко хочет стать полковником Советской армии. Путину за это обещает генерала

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Минск, Понедельник 07 февраля 2022 12:40
Лукашенко хочет стать полковником Советской армии. Путину за это обещает генерала Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника, но этого до сих пор не произошло. За это же он готов Путину предоставить звание белорусского генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которое цитирует БЕЛТА.

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин - полковник, обещал мне полковника присвоить - до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко.

На вопрос, может ли "президент независимой Беларуси" быть полковником российской армии он ответил: "Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал - делай!".

Кроме того, на замечание ведущего относительно того, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, он сказал что "готов стать и полковником Советской армии".

"Она (армия - ред.) была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии", - заявил Лукашенко.

Ведущий спросил, желает ли Лукашенко, чтобы было два полковника во главе РФ и Беларуси, а тот ответил: "Мы ему (Путину - ред.) потом дадим звание генерала".

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый "Советский Союз".

Добавим, ранее в США заявляли, о цели Путина - восстановить Советский Союз. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен назвал планы российского лидера неприемлемыми.

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