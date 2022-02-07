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Лукашенко хоче стати полковником Радянської армії. Путіну за це обіцяє генерала

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Мінськ, Понеділок 07 лютого 2022 12:40
Лукашенко хоче стати полковником Радянської армії. Путіну за це обіцяє генерала Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника, але цього досі не сталося. За це ж він готовий Путіну надати звання білоруського генерала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує БЕЛТА.

"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін - полковник, обіцяв мені полковника присвоїти - досі не присвоїв", - сказав Лукашенко.

На питання, чи може "президент незалежної Білорусі" бути полковником російської армії він відповів: "Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв - роби!".

Крім того, на зауваження ведучого стосовно того, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, він сказав що "готовий стати і полковником Радянської армії".

"Вона (армія - ред.) була і російська, і білоруська. Присвой мені звання полковника Радянської армії", - заявив Лукашенко.

Ведучий запитав, чи бажає Лукашенко, щоб було два полковники на чолі РФ і Білорусі, а той відповів: "ми йому (Путіну - ред.) потім дамо звання генерала".

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про плани створити з Путіним новий "Радянський Союз".

Додамо, раніше у США заявляли, про ціль Путіна - відновити Радянський Союз. Тоді Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав плани російського лідера неприйнятними.

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