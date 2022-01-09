Блинкен: одна из целей Путина - восстановить Советский Союз

Одна из целей президента России Владимира Путина - восстановить в мире порядок, который существовал при Советском Союзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти планы российского лидера неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Блинкену телеканалу CNN .

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о стремлении Москвы восстановить мировой порядок, который существовал при Советском Союзе.

Госсекретарь уточнил, что это значит восстановление сферы влияния России над постсоветскими странами. Он добавил, что такое стремление Москвы неприемлемо.