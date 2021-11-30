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Лукашенко хочет разместить войска у границы с Украиной

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 16:41
Лукашенко хочет разместить войска у границы с Украиной Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь может разместить своих военных на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии. В частности, чтобы реагировать на попытки создать конфликт в стране.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью.

"Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которая будет реагировать на любую попытку здесь создать конфликт, на границе Прибалтики, Польши и Украины", - заявил он.

Напомним, Беларусь планирует с Россией провести военные учение у границ с Украиной.

Кроме того, министр Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза может быть прикрытием военной агрессии России против Украины.

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