Лукашенко хочет разместить войска у границы с Украиной

Беларусь может разместить своих военных на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии. В частности, чтобы реагировать на попытки создать конфликт в стране.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью.

"Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которая будет реагировать на любую попытку здесь создать конфликт, на границе Прибалтики, Польши и Украины", - заявил он.