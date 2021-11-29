ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 19:50
Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (mil.by)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь планирует с Россией провести военные учение по прикрытию южных границ страны. Таким образом, учения будут проводить возле границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он также добавил, что в 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения такие как "Запад" или "Щит Союза".

Однако, по его словам, у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

Напомним, ранее министр Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза может быть прикрытием военной агрессии России против Украины.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Военные учения
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ