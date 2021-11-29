Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы

Беларусь планирует с Россией провести военные учение по прикрытию южных границ страны. Таким образом, учения будут проводить возле границы Украины.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он также добавил, что в 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения такие как "Запад" или "Щит Союза".

Однако, по его словам, у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.