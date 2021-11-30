ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко хоче розмістити війська біля кордону з Україною

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 16:41
Лукашенко хоче розмістити війська біля кордону з Україною Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь може розмістити своїх військових на кордоні з Україною, Польщею та країнами Балтії. Зокрема, щоб реагувати на спроби створити конфлікт в країні.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю.

"Я змушений мати плани і підрозділи, частини білоруської армії, яка буде реагувати на будь-яку спробу тут створити конфлікт, на кордоні Прибалтики, Польщі та України", - заявив він.

Нагадавши, Білорусь планує з Росією провести військові навчання біля кордонів з Україною.

Крім того, міністр Литви Арвідас Анушаускас заявив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Євросоюзу може бути прикриттям військової агресії Росії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни