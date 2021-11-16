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Миграционный кризис может быть прикрытием агрессии РФ против Украины, - Минобороны Литвы

Новина українською →
Литва, Вторник 16 ноября 2021 15:23
Миграционный кризис может быть прикрытием агрессии РФ против Украины, - Минобороны Литвы Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (flickr.by)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал возможную причину миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом. Он считает, что это может быть прикрытием военной активности России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на LRT.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности на большие расстояния", - сказал Анушаускас.

Министр отметил, что Украина сейчас намного лучше подготовлена, чем это было 7 лет назад, но он не исключает "возможного кризиса".

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине не позволяет говорить о каких-либо позитивных сдвигах.

"Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые бы позволили Украине чувствовать себя в большей безопасности. Нет никаких признаков движения к миру. Угрозы остались", - резюмировал Анушаускас.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Добавим накануне президент России Владимир Путин ответил на обвинения в причастности к наплыву мигрантов в ЕС.

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Российская Федерация Украина Беларусь Литва Миграционный кризис
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