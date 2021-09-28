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Лукашенко хочет исключить приход оппозиции к власти путем изменения конституции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко предложил внести в конституцию Беларуси изменения, которые не позволят представителям оппозиции прийти к власти. Он также отметил, что референдум по обновленной версии основного закона должен пройти в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

"Мы сегодня держим власть в стране, и если мы создадим конституцию равных возможностей, у всех права и прочее. Как в народе говорят: "бла-бла-бла". Мы вернемся к тому, что было", - сказал Лукашенко в ходе обсуждения изменений в конституцию.

"После прошлого года мы понимаем, что их (оппозицию - ред.) нельзя допустить к власти. Потому что не только мы будем ликвидированы, но и страна будет уничтожена", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что новая конституция должна "учитывать эти нюансы". Он не уточнил, какие именно изменения планируется внести в основной закон страны, но отметил, что референдум по ним должен состояться не позднее февраля следующего года.

Напомним, в середине июля организация "Круглый стол демократических сил" (КСДС), которая занимается разработкой новой конституцией Беларуси, опубликовала проект основного закона страны.

Отметим, в феврале Александр Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека и необходимо в новой конституции перераспределить эти полномочия.

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Александр ЛукашенкоБеларусь