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Лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на "економічно ефективних", - розвідка

Неділя 03 серпня 2025 12:21
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Лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на "економічно ефективних", - розвідка Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Мінську вперше з 2021 року відбулася масштабна нарада керівників білоруських дипломатичних місій. Формально – для адаптації до нових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Білорусь готується до серйозних кадрових змін у системі зовнішньої політики.

За інформацією розвідки, у Мінську вперше за останні чотири роки зібрали керівників дипломатичних місій для масштабної наради.

Причина - потреба адаптувати зовнішню політику до нових умов міжнародної ізоляції та економічного тиску.

Диктатор Олександр Лукашенко прямо заявив, що МЗС повинен приносити економічну користь.

"Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", - визнав він.

Згідно з даними за січень-травень 2025 року, загальний експорт товарів і послуг зріс лише на 0,4 % р/р, тоді як імпорт додав 3,3 %.

Торговельне сальдо погіршилося до 770 млн доларів у мінусі – це майже вчетверо гірше, ніж роком раніше. Особливо впав експорт товарів – мінус 3,1 %, натомість імпорт зріс на 2 %.

Проблеми з постачанням

Найбільше постраждало машинобудування: постачання до Росії тракторів, комбайнів і легкових авто впали на 320 млн доларів лише за п’ять місяців.

У цих умовах Лукашенко ставить перед дипломатами чітке завдання – шукати ринки, домовлятись, просувати продукцію.

За оцінкою української розвідки, у найближчий час частину послів і консулів замінять на більш "лояльних і керованих".

Попри курс на Росію, Мінськ не полишає спроб налагодити канали комунікації із Заходом - зокрема, шляхом спекуляцій на темі звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій.

Проте навіть тісні відносини з Кремлем не рятують ситуацію. Білоруські добрива, метал і сталь витісняються з ринків ЄС, Африки та Азії – через вторинні санкції.

Нагадаємо, що санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу.

Після запровадження санкцій у 2022 році Росія суттєво збільшила витрати на транзит вантажів до Калінінградської області - анклаву без сухопутного сполучення з рештою країни.

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