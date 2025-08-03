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Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на "экономически эффективных", - разведка

Воскресенье 03 августа 2025 12:21
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Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на "экономически эффективных", - разведка Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Минске впервые с 2021 года состоялось масштабное совещание руководителей белорусских дипломатических миссий. Формально - для адаптации к новым условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Беларусь готовится к серьезным кадровым изменениям в системе внешней политики.

По информации разведки, в Минске впервые за последние четыре года собрали руководителей дипломатических миссий для масштабного совещания.

Причина - необходимость адаптировать внешнюю политику к новым условиям международной изоляции и экономического давления.

Диктатор Александр Лукашенко прямо заявил, что МИД должен приносить экономическую пользу.

"Экономика хромает, с экспортом проблемы", - признал он.

Согласно данным за январь-май 2025 года, общий экспорт товаров и услуг вырос всего на 0,4 % г/г, тогда как импорт прибавил 3,3 %.

Торговое сальдо ухудшилось до 770 млн долларов в минусе - это почти вчетверо хуже, чем годом ранее. Особенно упал экспорт товаров - минус 3,1 %, зато импорт вырос на 2 %.

Проблемы с поставками

Больше всего пострадало машиностроение: поставки в Россию тракторов, комбайнов и легковых авто упали на 320 млн долларов только за пять месяцев.

В этих условиях Лукашенко ставит перед дипломатами четкую задачу - искать рынки, договариваться, продвигать продукцию.

По оценке украинской разведки, в ближайшее время часть послов и консулов заменят на более "лояльных и управляемых".

Несмотря на курс на Россию, Минск не оставляет попыток наладить каналы коммуникации с Западом - в частности, путем спекуляций на теме освобождения политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

Однако даже тесные отношения с Кремлем не спасают ситуацию. Белорусские удобрения, металл и сталь вытесняются с рынков ЕС, Африки и Азии - из-за вторичных санкций.

Напомним, что санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.

После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.

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