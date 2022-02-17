Лукашенко готов разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхядерное" оружие

Александр Лукашенко готов размесить на территории Беларуси "ядерное" и "сверхядерное" оружие. Это произойдет в случае определенных шагов со стороны "противников".

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко на полигоне во время совместных учений с Россией.

Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", добавил он.