Лукашенко готовий розмістити в Білорусі "ядерну" та "надядерну" зброю

Олександр Лукашенко готовий розмісити на території Білорусі "ядерну" і "надядерну" зброю. Це відбудеться в разі певних кроків з боку "супротивників".

"У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерна зброя, але і ще над'ядерна, перспективне, для того щоб захистити свою територію", - сказав Лукашенко на полігоні під час спільних навчань з Росією.

Але якщо для Білорусі не буде виходити ніяких загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", додав він.