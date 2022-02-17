Лукашенко готовий розмістити в Білорусі "ядерну" та "надядерну" зброю

Олександр Лукашенко готовий розмісити на території Білорусі "ядерну" і "надядерну" зброю. Це відбудеться в разі певних кроків з боку "супротивників".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".
"У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерна зброя, але і ще над'ядерна, перспективне, для того щоб захистити свою територію", - сказав Лукашенко на полігоні під час спільних навчань з Росією.
Але якщо для Білорусі не буде виходити ніяких загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", додав він.
Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів.
Лукашенко заявив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.