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Лукашенко допустил новые выборы в Беларуси после изменения конституции

Минск, Понедельник 17 августа 2020 16:56
Лукашенко допустил новые выборы в Беларуси после изменения конституции
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

До новых выборов должен пройти референдум по изменениям в конституцию

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов. Для этого необходимо принять изменения в конституцию.

Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Он отметил, что президент не должен принимать решения под давлением.

"Будет так, мужики. Надо принять новую конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", - заявил Лукашенко.

Напомним, до этого Лукашенко исключал любую возможность проведения новых выборов и утверждал, что другого голосования не будет, "пока его не убьют".

Позже он заговорил об изменениях в конституцию Беларуси в контексте сокращения президентских полномочий.

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