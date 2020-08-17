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Лукашенко допустив нові вибори в Білорусі після зміни конституції

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 16:56
Лукашенко допустив нові вибори в Білорусі після зміни конституції
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

До нових виборів має пройти референдум щодо змін до конституції

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив проведення дострокових президентських виборів. Для цього необхідно прийняти зміни до конституції.

Про це він заявив в ході спілкування з робітниками Мінського заводу колісних тягачів.

Він зазначив, що президент не повинен приймати рішення під тиском.

"Буде так, мужики. Треба прийняти нову конституцію, щоб ви хотіли і навіть альтернативщики не заперечували. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що ми колишню конституцію приймали на референдумі. І за новою конституцією провести, якщо ви хочете вибори: і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, до цього Лукашенко виключав будь-яку можливість проведення нових виборів і стверджував, що іншого голосування не буде, "поки його не вб'ють".

Пізніше він заговорив про зміни до конституції Білорусі в контексті скорочення президентських повноважень.

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