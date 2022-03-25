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Лукашенко допускает блокировку Youtube и соцсетей в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность блокировки в Стране YouTube и зарубежных соцсетей. С таким заявлением он выступил на совещании с руководителями государственных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радые Свабода - Беларусь".

Известно, что Лукашенко поставил задачу государственным СМИ в "глобальной информационной войне" заявив о необходимости блокировки YouTube и зарубежных соцсетей.

"Как бы это не было сложно, нужно не только держать фокус аудитории, обучать, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии", - заявил Лукашенко.

По его словам "информационную войну проиграть невозможно".

"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале марта в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube.

Кроме того, в РФ заблокировали социальную сеть Facebook ее обвинили в якобы имевшей место "дискриминации российских СМИ".

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