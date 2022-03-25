Лукашенко допускає блокування Youtube та соцмереж у Білорусі

Відомо, що Лукашенко поставив завдання державним ЗМІ в "глобальній інформаційній війні" заявивши про необхідність блокування YouTube та закордонних соцмереж.

"Як би це не було складно, потрібно не лише тримати фокус аудиторії, навчати, пояснювати, підтримувати, а й думати про власний розвиток", - заявив Лукашенко.

За його словами "інформаційну війну програти неможливо".

"Звичайно, заблокувати провідні майданчики, як це зробили в Росії, або поставити "золотий щит", як у Китаї, теоретично можливо. Але зважмо за та проти. Треба приймати виважені рішення", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на початку березня в Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube.

Крім того, в РФ заблокували соціальну мережу Facebook, її звинуватили в нібито мала місце "дискримінації російських ЗМІ".

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