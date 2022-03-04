В России решением Роскомнадзора заблокировали Facebook
Социальную сеть Facebook своим решением заблокировал Роскомнадзор. Регулятор объяснил свое решение якобы имевшей место "дискриминацией российских СМИ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".
"Роскомнадзор официально объявил о блокировке социальной сети Facebook в России", - сообщает издание со ссылкой на заявление регулятора.
Отмечается, что причина блокировки - это якобы "дискриминация российских СМИ". Регулятор утверждает, что с октября 2020 года по сегодняшний день соцсеть 26 раз ограничивала доступ к аккаунтам государственных телеканалов и изданий.
Стоит отметить, что со вчерашнего дня издание "Медуза" заблокирована в России. Также российские власти ограничили доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь". Их обвинили в распространении якобы ложных материалов и призывах к экстремистской деятельности.
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