В России решением Роскомнадзора заблокировали Facebook

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза" .

Отмечается, что причина блокировки - это якобы "дискриминация российских СМИ". Регулятор утверждает, что с октября 2020 года по сегодняшний день соцсеть 26 раз ограничивала доступ к аккаунтам государственных телеканалов и изданий.

"Роскомнадзор официально объявил о блокировке социальной сети Facebook в России", - сообщает издание со ссылкой на заявление регулятора.

Стоит отметить, что со вчерашнего дня издание "Медуза" заблокирована в России. Также российские власти ограничили доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь". Их обвинили в распространении якобы ложных материалов и призывах к экстремистской деятельности.

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