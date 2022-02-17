Лукашенко домовився з Росією залишити в Білорусі завезені боєприпаси
Російські боєприпаси, завезені на територію Білорусі під час навчань, будуть залишені на території Республіки. Олександр Лукашенко заявив про це на полігоні, де проходять навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Белта.
"Будемо закуповувати в Росії сучасну техніку і розраховуємо на "подарунок" окремих зразків", - сказав він.
При цьому він зазначив, що в Білорусі немає необхідності створювати російські військові бази.
Крім того, він розповів, що в п'ятницю і суботу перебуватиме з візитом в Росії. Навчання в ці дні будуть ще продовжуватися.
Лукашенко заявив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.
"Як ми приймемо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.
"Як ми примем завтра рішення, так і буде. Примем рішення - виведем за сутки. Примемо рішення місяць - будуть стояти місяць. Столь, скільки треба, будуть знаходитися тут збройні сили", - сказав Лукашенко.
Зазначимо, Олександр Лукашенко сьогодні прибув на полігон Осиповицький, де проходить спільне оперативне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022".
На полігоні був розіграний тактичний епізод за участю ракетних військ і артилерії, авіації "Союзної держави", а також підрозділів повітряно-десантних військ Російської армії.
Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів.