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Лукашенко домовився з Росією залишити в Білорусі завезені боєприпаси

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 11:46
Лукашенко домовився з Росією залишити в Білорусі завезені боєприпаси Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Російські боєприпаси, завезені на територію Білорусі під час навчань, будуть залишені на території Республіки. Олександр Лукашенко заявив про це на полігоні, де проходять навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Белта.

"Будемо закуповувати в Росії сучасну техніку і розраховуємо на "подарунок" окремих зразків", - сказав він.

При цьому він зазначив, що в Білорусі немає необхідності створювати російські військові бази.

Крім того, він розповів, що в п'ятницю і суботу перебуватиме з візитом в Росії. Навчання в ці дні будуть ще продовжуватися.

Лукашенко заявив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.

"Як ми приймемо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.

"Як ми примем завтра рішення, так і буде. Примем рішення - виведем за сутки. Примемо рішення місяць - будуть стояти місяць. Столь, скільки треба, будуть знаходитися тут збройні сили", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, Олександр Лукашенко сьогодні прибув на полігон Осиповицький, де проходить спільне оперативне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022".

На полігоні був розіграний тактичний епізод за участю ракетних військ і артилерії, авіації "Союзної держави", а також підрозділів повітряно-десантних військ Російської армії.

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів.

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