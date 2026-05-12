Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі: з якою ціллю

18:59 12.05.2026 Вт
2 хв
Мінськ вирішив відмовитись від великих військових навчань
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)

У Білорусі планують провести точкову мобілізацію військових частин, щоб підготувати армію до можливої участі в бойових діях.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА та заяву керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: "Активність зберігається". Чи є загроза для України з боку Білорусі

Лукашенко оголосив про продовження підготовки армії до можливої "наземної операції". За його словами, військові частини будуть мобілізувати точково, щоб готувати їх до війни.

"Ми точково відмобілізуватимемо (військові, - ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі", - зазначив він.

Новий підхід передбачає відмову Білорусі від проведення великих епізодичних навчань. Замість цього запроваджується ротаційна система: різні підрозділи по черзі призиватимуть на збори для інтенсивної бойової підготовки, після чого вони повертатимуться до пунктів дислокації.

Такий режим, на думку Лукашенка, дозволить підтримувати війська у стані постійної готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Він також додав, що під час останніх перевірок у ЗС Білорусі було виявлено ряд недоліків і після них у Міністерстві оборони країни відбулася "серйозна розмова". Лукашенко зазначив, що влада вирішила не приховувати ці проблеми від суспільства, хоча й не виставляла їх напоказ.

Відпрацювання повістки Росії

Коваленко закликав не звертати увагу на заяву білоруського диктатора, і пояснив, що той відпрацьовує інформаційну повістку РФ.

"Не звертайте серйозно увагу на заяви Лукашенка про "точкову мобілізацію". Все під контролем в наших сил. Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби Путін був щасливий. Не більше", - йдеться у його заяві.

Керівник ЦПД додав, що у разі загрози Україна її побачить і "вже Лукашенко пошкодує".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко під час наради заявив, що його країна має бути готовою до повноцінних бойових дій. Крім того, він підписав указ щодо призову офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.

Зазначимо, 11 травня білоруський диктатор заявив, що армію Білорусі необхідно модернізувати сучасним озброєнням, оскільки забезпечити ефективну оборону без цього неможливо.

