Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі: з якою ціллю

Лукашенко оголосив про продовження підготовки армії до можливої "наземної операції". За його словами, військові частини будуть мобілізувати точково, щоб готувати їх до війни.

"Ми точково відмобілізуватимемо (військові, - ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі", - зазначив він.

Новий підхід передбачає відмову Білорусі від проведення великих епізодичних навчань. Замість цього запроваджується ротаційна система: різні підрозділи по черзі призиватимуть на збори для інтенсивної бойової підготовки, після чого вони повертатимуться до пунктів дислокації.

Такий режим, на думку Лукашенка, дозволить підтримувати війська у стані постійної готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Він також додав, що під час останніх перевірок у ЗС Білорусі було виявлено ряд недоліків і після них у Міністерстві оборони країни відбулася "серйозна розмова". Лукашенко зазначив, що влада вирішила не приховувати ці проблеми від суспільства, хоча й не виставляла їх напоказ.

Відпрацювання повістки Росії

Коваленко закликав не звертати увагу на заяву білоруського диктатора, і пояснив, що той відпрацьовує інформаційну повістку РФ.

"Не звертайте серйозно увагу на заяви Лукашенка про "точкову мобілізацію". Все під контролем в наших сил. Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби Путін був щасливий. Не більше", - йдеться у його заяві.

Керівник ЦПД додав, що у разі загрози Україна її побачить і "вже Лукашенко пошкодує".