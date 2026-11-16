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У Лукашенка заявили про "повну бойову готовність" маневрених груп прикордонників

21:34 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, передає "БелТА".

Лукашенко перевіряє прикордонників

Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.

Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.

"Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.

Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.

"Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.

За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку жовтня Латвія повідомила про спробу незаконного перетину кордону групою з щонайменше 20 мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках.

Лукашенко відкинув звинувачення та заявив, що інцидент нібито був інсценований латвійською стороною, щоб отримати фінансування від Євросоюзу.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін досі намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Кремлю потрібна підтримка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб на його території були розташовані інші види зброї, зокрема й балістики.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь