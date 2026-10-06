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На кордоні з Білоруссю латвійським військовим погрожували озброєні люди в масках

23:35 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
На кордоні з Білоруссю латвійським військовим погрожували озброєні люди в масках Фото: провідники мігрантів погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
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Цього тижня латвійські військові зупинили на кордоні з Білоруссю групу щонайменше з 20 нелегальних мігрантів. Їхні провідники були в масках, мали зброю та погрожували солдатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

За даними латвійських військових, переправу мігрантів з Білорусі цілеспрямовано організували. Провідники підганяли групу в бік Латвії і водночас погрожували солдатам.

На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу супровідники поводилися особливо демонстративно та агресивно.

У збройних силах Латвії вважають, що нелегальну міграцію використовують як інструмент тиску на зовнішній кордон країни, а разом з ним і ЄС та НАТО. Військові прогнозують, що подібні провокації та гібридні загрози на кордоні з Білоруссю тривають і надалі.

Армія й надалі допомагатиме прикордонникам на кордонах із Білоруссю та Росією.

Міграційна криза на кордонах Білорусі з ЄС почалася влітку 2021 року, коли режим Лукашенка почав масово переправляти мігрантів з Близького Сходу до Польщі, Литви та Латвії. Відтоді ситуація періодично загострюється. Наприкінці липня на литовсько-білоруському кордоні мігранти напали на прикордонника і намагалися затягти його в Білорусь, він дістав легкі поранення.

Москва тим часом відповідає погрозами. Наприкінці вересня посольство РФ в Ірландії пригрозило НАТО ядерною зброєю у разі блокування Калінінградської області. Водночас російські дипломати назвали безпідставними звинувачення в підготовці вторгнення до європейських країн чи веденні гібридної війни.

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