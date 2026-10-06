На кордоні з Білоруссю латвійським військовим погрожували озброєні люди в масках

Цього тижня латвійські військові зупинили на кордоні з Білоруссю групу щонайменше з 20 нелегальних мігрантів. Їхні провідники були в масках, мали зброю та погрожували солдатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

У збройних силах Латвії вважають, що нелегальну міграцію використовують як інструмент тиску на зовнішній кордон країни, а разом з ним і ЄС та НАТО. Військові прогнозують, що подібні провокації та гібридні загрози на кордоні з Білоруссю тривають і надалі.

На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу супровідники поводилися особливо демонстративно та агресивно.

За даними латвійських військових, переправу мігрантів з Білорусі цілеспрямовано організували. Провідники підганяли групу в бік Латвії і водночас погрожували солдатам.

Міграційна криза на кордонах Білорусі з ЄС почалася влітку 2021 року, коли режим Лукашенка почав масово переправляти мігрантів з Близького Сходу до Польщі, Литви та Латвії. Відтоді ситуація періодично загострюється. Наприкінці липня на литовсько-білоруському кордоні мігранти напали на прикордонника і намагалися затягти його в Білорусь, він дістав легкі поранення.

Москва тим часом відповідає погрозами. Наприкінці вересня посольство РФ в Ірландії пригрозило НАТО ядерною зброєю у разі блокування Калінінградської області. Водночас російські дипломати назвали безпідставними звинувачення в підготовці вторгнення до європейських країн чи веденні гібридної війни.