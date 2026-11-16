Беларусский диктатор Александр Лукашенко отдал приказ привести к полной боеготовности маневренные группы пограничников. Они подняты по тревоге для отработки задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, передает "БелТА".
Проверка боеготовности по поручению Лукашенко продолжается в маневренных группах территориальных органов пограничной службы.
Вольфович отметил, что начата внезапная проверка одного из важнейших элементов системы обеспечения национальной безопасности - подразделений Государственного пограничного комитета.
"Ударение сделано на проверку, вероятно, самых мобильных подразделений ведомства. В то же время во всех группах и отрядах органов пограничной службы приведены в полную боевую готовность маневренные группы", - говорит он.
Были определены сроки готовности проверяемых подразделений. В указанное время будут проведены их смотры, после чего они совершат марши.
"Для каждой маневренной группы определен свой участок и длина марша, во время которого на проверенных будут влиять диверсионно-разведывательные группы условного противника. После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия", - отметил он.
По словам Вольфовича, у границ Беларуси складывается такая ситуация, которая требует слаженности, профессионализма, умений, навыков, действий органов пограничной службы.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале октября Латвия сообщила о попытке незаконного пересечения границы группой из не менее 20 мигрантов, которых сопровождали вооруженные люди в масках.
Лукашенко отверг обвинения и заявил, что инцидент якобы был инсценирован латвийской стороной, чтобы получить финансирование от Евросоюза.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Кремлю нужна поддержка белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы на его территории находились другие виды оружия, в том числе и баллистики.