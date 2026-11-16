Лукашенко проверяет пограничников

Проверка боеготовности по поручению Лукашенко продолжается в маневренных группах территориальных органов пограничной службы.

Вольфович отметил, что начата внезапная проверка одного из важнейших элементов системы обеспечения национальной безопасности - подразделений Государственного пограничного комитета.

"Ударение сделано на проверку, вероятно, самых мобильных подразделений ведомства. В то же время во всех группах и отрядах органов пограничной службы приведены в полную боевую готовность маневренные группы", - говорит он.

Были определены сроки готовности проверяемых подразделений. В указанное время будут проведены их смотры, после чего они совершат марши.

"Для каждой маневренной группы определен свой участок и длина марша, во время которого на проверенных будут влиять диверсионно-разведывательные группы условного противника. После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия", - отметил он.

По словам Вольфовича, у границ Беларуси складывается такая ситуация, которая требует слаженности, профессионализма, умений, навыков, действий органов пограничной службы.