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Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак сьогодні з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "МотолькоПомоги" .

"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.

Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо".

"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.

Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці, що для нього не є характерним.

Додамо, що Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" 9 травня залишив Москву та прилетів назад до Мінська. Він був присутній на обіді глав інших держав після заходу. На параді самопроголошений президент Білорусі з'явився із забинтованою рукою.

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