Аномальна поведінка. Лукашенко вже три дні не з'являється на публіці, - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з початку травня став значно менше з'являтися на публіці. Диктатора не бачили вже три дні, що для нього дуже нехарактерно.

Журналісти проаналізували графік Лукашенка і прийшли до висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі самопроголошений президент Білорусі третій день поспіль не з’являється на публіці.

Як зазначає видання, минулого місяця Лукашенко щотижня проводив по кілька різних заходів. Аномалії в розпорядку білоруського диктатора якраз почалися в травні, ще до поїздки на парад у Москву.

Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Вже тоді ЗМІ звернули увагу на його осиплий голос. Це виглядало підозріло, адже Лукашенко досить часто проводить багатогодинні публічні зустрічі, зокрема з журналістами.

Загалом у травні, не враховуючи заходи до 9 травня, Лукашенко провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (його показали тільки на фото, але не на відео) і вже згадане вище нагородження. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів.

"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує", - пише видання.