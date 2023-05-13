Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском, - СМИ

"Сегодня в районе 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" УДП РБ, который находится на берегу водохранилища Дрозды", - говорится в сообщении.

О визите Лукашенко в президентскую клинику сообщает и издание "Еврорадио".

"Примерно час назад кортеж в сопровождении "стрелы" въехал на территорию "лечкомиссии" - медицинского центра Управления делами Лукашенко в Ждановичах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в тот момент подъезды к больнице были перекрыты. Вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

После проезда кортежа Лукашенко, проезды вновь открыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко уже несколько дней не появлялся на публике, что для него не характерно.

Добавим, что Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.