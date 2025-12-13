У Лукашенка нафантазували "обмін" політв'язнів нібито на полонених в Україні

За словами Ейсмонт, в Україну було відправлено "понад 100 людей". Натомість Білорусь нібито отримала поранених російських окупантів, які перебували в українському полоні, а також полонених білоруських найманців.

"Американська сторона забрала із собою сьогодні дев'ять іноземних громадян. І понад 100 людей було відправлено в Україну - в обмін на білорусів, які там потрапили в полон, - за них Президента дуже просили їхні родичі - і на поранених росіян", - заявила вона пропагандистам.

При цьому Україна не підтверджувала, що це був саме обмін. А український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить" у своєму повідомленні опублікував списки білорусів, яких звільнив режим Лукашенка, та окремо зазначив, що про жодний обмін мови не йде.

"Окремо наголошуємо, що не йдеться про обмін на військовополонених росіян та білорусів. Російська сторона не дотримується, зокрема, і Стамбульських домовленостей щодо першочергового повернення поранених і хворих військовополонених, у зв'язку з чим вони продовжують перебувати в Україні. Крім того, Росія не виявляє жодного інтересу до повернення з полону іноземних громадян, які воювали на її боці та потрапили в полон", - сказано у повідомленні проєкту.

Фото: проєкт "Хочу жить"