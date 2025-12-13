RU

У Лукашенко нафантазировали "обмен" политзаключенных якобы на пленных в Украине

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко утверждают, что якобы обменяли политзаключенных на раненых российских оккупантов и пленных белорусских наемников, воевавших на стороне РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила "пресс-секретарь" белорусского диктатора Наталья Эйсмонт в комментарии пропагандистскому агентству БелТА.

По словам Эйсмонт, в Украину было отправлено "более 100 человек". Зато Беларусь якобы получила раненых российских оккупантов, которые находились в украинском плену, а также пленных белорусских наемников.

"Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек было отправлено в Украину - в обмен на белорусов, которые там попали в плен, - за них Президента очень просили их родственники - и на раненых россиян", - заявила она пропагандистам.

При этом Украина не подтверждала, что это был именно обмен. А украинский государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить" в своем сообщении опубликовал списки белорусов, которых освободил режим Лукашенко, и отдельно отметил, что ни о каком обмене речи не идет.

"Отдельно подчеркиваем, что речь не идет об обмене на военнопленных россиян и белорусов. Российская сторона не придерживается, в частности, и Стамбульских договоренностей относительно первоочередного возвращения раненых и больных военнопленных, в связи с чем они продолжают находиться в Украине. Кроме того, Россия не проявляет никакого интереса к возвращению из плена иностранных граждан, которые воевали на ее стороне и попали в плен", - сказано в сообщении проекта.

Фото: проект "Хочу жить"

 

Напомним, что 13 декабря по итогам переговоров с США самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу - известные белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и многие другие.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину прибыли 114 политзаключенных. Среди освобожденных из белорусского заключения было также пятеро украинцев.

