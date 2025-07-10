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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026

Четвер 10 липня 2025 13:40
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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026 Фото: Збірна України на турнірі Canadian Shield (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна команда України не втрималася в топ-25 найсильніших збірних планети за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Регрес після Канади

Збірна України після участі у турнірі Canadian Shield втратила одну позицію і тепер займає 26-те місце, маючи 1557,21 бала.

Підопічні Сергія Реброва в червні провели два контрольні матчі в Канаді. У першому українці поступилися господарям – 2:4, а в другому мінімально перемогли Нову Зеландію – 2:1.

Сукупно результати турніру дозволили "синьо-жовтим" фінішувати другими, однак у підсумку це призвело до втрати невеликої частини рейтингових очок.

Завдяки виходу у фінальну частину ЧС-2026, збірна Австралії піднялася вгору і посунула Україну з 25-го місця. Тим часом Канада, яка обіграла українців, залишилася нижче – на 28-й позиції.

Зміни у топ-10: Португалія йде вгору

Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Аргентини. Слідом йдуть Іспанія та Франція. Після перемоги в Лізі націй УЄФА Португалія піднялася на шосту сходинку, обійшовши Нідерланди. Топ-10 залишила Італія, пропустивши вперед Німеччину та Хорватію.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 10 липня:

  1. Аргентина – 1885,36
  2. Іспанія – 1867,09
  3. Франція – 1862,03
  4. Англія – 1813,32
  5. Бразилія – 1777,69
  6. Португалія – 1770,53
  7. Нідерланди – 1758,18
  8. Бельгія – 1736,38
  9. Німеччина – 1716,98
  10. Хорватія – 1707,51

Україна та найближчі сусіди:

  • 24. Австралія – 1578,57
  • 25. Еквадор – 1570,68
  • 26. Україна – 1557,21
  • 27. Туреччина – 1553,19
  • 28. Канада – 1548,94

Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026

Що далі

У вересні збірна України розпочне виступ у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперниками в групі стануть:

  • Франція – 3 місце у рейтингу
  • Ісландія – 74
  • Азербайджан – 122

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Раніше розповіли про новий рекорд Мессі після дубля за "Інтер Маямі".

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