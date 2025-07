Легендарний Модріч зіграв останній матч за "Реал" та узгодив контракт з іншим грандом

Модріч зіграв свій останній матч в складі "вершкових" в півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, вийшовши на 64-й хвилині замість Беллінгема. Його команда поступилась парижанам – 0:4 та завершила виступи на турнірі. У сезоні‑2024/25 хорват провів за "Реал" 63 матчі, віддав 9 асистів і забив 4 голи.

Модріч приєднався до "Реала" влітку 2012 року, перейшовши з лондонського "Тоттенхема" за 35 мільйонів євро. За 13 сезонів у складі "вершкових" він виграв 28 трофеїв, включаючи шість Ліг чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки країни. У 2018 році хорват отримав "Золотий м'яч", ставши першим гравцем, який перервав гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



Deal confirmed. pic.twitter.com/mwRBg7oNp6