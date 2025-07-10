Легендарний Модріч зіграв останній матч за "Реал" та узгодив контракт з іншим грандом

Легенда світового футболу – хорватський півзахисник Лука Модріч провів останній матч у складі мадридського "Реала", поставивши крапку в співпраці, яка тривала 13 років. 39-річний півзахисник не завершує кар'єру – незабаром він з'явиться в складі італійського гранда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистих Х інсайдера Фабріціо Романо .

Останній матч за "Реал"

Модріч зіграв свій останній матч в складі "вершкових" в півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, вийшовши на 64-й хвилині замість Беллінгема. Його команда поступилась парижанам – 0:4 та завершила виступи на турнірі. У сезоні‑2024/25 хорват провів за "Реал" 63 матчі, віддав 9 асистів і забив 4 голи.

Модріч приєднався до "Реала" влітку 2012 року, перейшовши з лондонського "Тоттенхема" за 35 мільйонів євро. За 13 сезонів у складі "вершкових" він виграв 28 трофеїв, включаючи шість Ліг чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки країни. У 2018 році хорват отримав "Золотий м'яч", ставши першим гравцем, який перервав гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



Deal confirmed. pic.twitter.com/mwRBg7oNp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

Продовження в "Мілані"

За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 39‑річний хорват перейде до "Мілана" на правах вільного агента. Контракт із "россонері" вже погоджено – він буде розрахований на один рік, до червня 2026-го.

Перехід вже підтвердив і новий головний тренер "Мілана" Массіміліано Аллегрі. В італійському гранді Модріч стане одним із ключових гравців середньої лінії: його досвід і інтелект можуть стати важливою підтримкою для молодих партнерів. Аллегрі наголосив, що хорват стане важливим компонентом оновленої команди, яка націлена повернутися до Ліги чемпіонів.

Хто такий Лука Модріч

Хорватський півзахисник, народився 9 вересня 1985 року в місті Задар. Свою професійну кар'єру розпочав у загребському "Динамо", після чого перейшов до англійського "Тоттенхема", а в 2012 році приєднався до мадридського "Реала".

Модріч є капітаном збірної Хорватії, за яку провів 186 матчів і забив 27 голів. У складі "картатих" грав у фіналі чемпіонату світу в 2018 році та півфіналі – в 2022-му.