У Луганську зранку лунав "салют". Прилетіло по законсервованій військовій частині

На відео, що були оприлюднені місцевими жителями, можна побачити густий дим після "прильоту", після чого відбувся потужний вибух.

За словами Лисогора, можливо, на місці удару ворог зберігав боєприпаси, щоб постачати їх на лінію розмежування.

"Також відомо, що наразі в Луганську перекритий рух біля парку Горького - це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки - поближче до цивільного населення, адже людські життя для них нічого не варті", - додає він.

Вибухи на окупованих територіях України

18 жовтня в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту був російський майор.

Подібні випадки трапляються не вперше. Так, 2 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області також стався вибух автомобіля. Згодом стало відомо, що внаслідок цього був ліквідований суддя-зрадник Віталій Ломейко.