У центрі Луганська вибухнуло авто, в якому могли бути окупанти (відео)

У центрі тимчасово окупованого Луганська сьогодні, 18 жовтня, вибухнула машина. Внаслідок цього міг бути ліквідований російський майор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram, спікера загону "Південь" Української добровольчої армії Сергія Братчука у Telegram та Слідком РФ у Telegram.

У свою чергу Братчук запевняє, що у Луганську було ліквідовано російського майора Дмитра Первуху, який був начальником штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847.

Слідком РФ уже повідомив, що внаслідок вибуху "загинув чоловік та постраждала жінка".

В УАЗі, за непідтвердженими даними, могли перебувати окупанти.

Як пише ASTRA, внаслідок вибуху в центрі Луганська було пошкоджено УАЗ та легковий автомобіль.

Робота партизанів в окупації

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України активно діють українські партизани.

Зокрема, минулого року стало відомо, що партизани ліквідували у Луганську військові патрулі ворога.

При цьому у серпні в Донецьку партизанам вдалося знищити важливий логістичний вузол окупантів. Через нього ворог переправляв свою техніку.

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