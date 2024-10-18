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У центрі Луганська вибухнуло авто, в якому могли бути окупанти (відео)

Луганськ, П'ятниця 18 жовтня 2024 16:23
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У центрі Луганська вибухнуло авто, в якому могли бути окупанти (відео) Фото: у центрі Луганська вибухнуло авто, в якому могли бути окупанти (скриншот)
Автор: Іван Носальський

У центрі тимчасово окупованого Луганська сьогодні, 18 жовтня, вибухнула машина. Внаслідок цього міг бути ліквідований російський майор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram, спікера загону "Південь" Української добровольчої армії Сергія Братчука у Telegram та Слідком РФ у Telegram.

Як пише ASTRA, внаслідок вибуху в центрі Луганська було пошкоджено УАЗ та легковий автомобіль.

В УАЗі, за непідтвердженими даними, могли перебувати окупанти.

Слідком РФ уже повідомив, що внаслідок вибуху "загинув чоловік та постраждала жінка".

У свою чергу Братчук запевняє, що у Луганську було ліквідовано російського майора Дмитра Первуху, який був начальником штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847.

Робота партизанів в окупації

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України активно діють українські партизани.

Зокрема, минулого року стало відомо, що партизани ліквідували у Луганську військові патрулі ворога.

При цьому у серпні в Донецьку партизанам вдалося знищити важливий логістичний вузол окупантів. Через нього ворог переправляв свою техніку.

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