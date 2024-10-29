В Луганске утром раздавался "салют". Прилетело по законсервированной военной части

На видео, обнародованном местными жителями, можно увидеть густой дым после "прилета", после чего произошел мощный взрыв.

По словам Лысогора, возможно, на месте удара враг хранил боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения.

"Также известно, что сейчас в Луганске перекрыто движение возле парка Горького - это рекреационная зона для отдыха горожан. Впрочем, россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники - поближе к гражданскому населению, ведь человеческие жизни для них ничего не стоят", - добавляет он.

Взрывы на оккупированных территориях Украины

18 октября в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль. По предварительным данным, в результате этого был ликвидирован российский майор.

Подобные случаи происходят не в первый раз. Так, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области также произошел взрыв автомобиля. Впоследствии стало известно, что в результате был ликвидирован судья-предатель Виталий Ломейко.