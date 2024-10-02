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Вибух автомобіля у Бердянську: ліквідований суддя-зрадник (фото, відео)

Бердянськ, Середа 02 жовтня 2024 15:51
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Вибух автомобіля у Бердянську: ліквідований суддя-зрадник (фото, відео) Фото: у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка 2 жовтня (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він знаходився в підірваному автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"2 жовтня біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ломейка

Ломейко - суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни.

Він свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Ломейко причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів.

Вибух у Бердянську

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. НП сталася у у мікрорайоні Ліски, там вибухнуло авто.

Про вибух та та стовп чорного диму в районі рибзаводу повідомили бердянці. На місце події одразу виїхали пожежники та "швидкі" окупантів. Наразі загарбники ніяк не коментували те, що сталося.

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Бердянськ Запорізька область ГУР Вибух Вибухи
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