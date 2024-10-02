Вибух автомобіля у Бердянську: ліквідований суддя-зрадник (фото, відео)

У Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він знаходився в підірваному автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Він свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Ломейко причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів.

Ломейко - суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни.

"2 жовтня біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Бердянську

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. НП сталася у у мікрорайоні Ліски, там вибухнуло авто.

Про вибух та та стовп чорного диму в районі рибзаводу повідомили бердянці. На місце події одразу виїхали пожежники та "швидкі" окупантів. Наразі загарбники ніяк не коментували те, що сталося.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.