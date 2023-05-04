У Луганську партизани готують окупантам "подарунки", - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську продовжують діяти українські підпільники, які стежать за діями російських загарбників та нагадують про активність місцевого Руху опору.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.
"Українські партизани зараз перебувають у Луганську і разом з жителями окупованого міста готують "подаруночки" росіянам та їх посіпакам-колаборантам", - йдеться в публікації.
У різних районах Луганська підпільники намалювали око, що є символом Руху опору.
Зазначається, що таке послання демонструє інтервентам та колабораціоністам, що українці уважно стежать за кожним кроком, і під час контрнаступу ЗСУ "нікому з них не вдасться втекти".
У різних куточках Луганська підпільники залишили окупантам "послання" (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
У ЦНС також нагадали, що перед цим, у квітні, активісти громадського руху опору окупації "Жовта стрічки" провели патріотичну акцію у тимчасово окупованому Луганську.
Нагадаємо, у лютому партизани під окупованим Луганськом підпалили систему управління залізницею, щоб не дозволити загарбникам поїздами підвозити БК на фронт.
Перед цим, теж узимку, підпільники під Луганськом підпалили обладнання на залізниці, тим самим уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для російських інтервентів на передову.
Також ми писали, що українців в окупації закликають повідомляти про техніку РФ через додаток "єВорог", що допоможе більш ефективно звільняти захоплені регіони.
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