В Луганске партизаны готовят оккупантам "подарки", - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске продолжают действовать украинские подпольщики, которые следят за действиями российских захватчиков, и напоминают об активности местного Движения сопротивления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Украинские партизаны сейчас находятся в Луганске и вместе с жителями оккупированного города готовят "подарки" россиянам и их муртадам-коллаборантам", - говорится в публикации.
В разных районах Луганска подпольщики нарисовали глаз, что является символом Движения сопротивления.
Отмечается, что такое послание демонстрирует интервентам и коллаборационистам, что украинцы внимательно следят за каждым шагом, и во время контрнаступления ВСУ "никому из них не удастся убежать".
В разных уголках Луганска подпольщики оставили оккупантам "послание" (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
В ЦНС также напомнили, что перед этим, в апреле, активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая ленты" провели патриотическую акцию во временно оккупированном Луганске.
Напомним, в феврале партизаны под оккупированным Луганском подожгли систему управления железной дорогой, чтобы не позволить захватчикам поездами подвозить БК на фронт.
Перед этим, тоже зимой, подпольщики под Луганском подожгли оборудование на железной дороге, тем самым замедлили процесс своевременной доставки грузов для российских интервентов на передовую.
Также мы писали, что украинцев в оккупации призывают сообщать о технике РФ через приложение "єВорог", что поможет более эффективно освобождать захваченные регионы.
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