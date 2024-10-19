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У Луганську ліквідували російського майора (фото)

Луганськ, Субота 19 жовтня 2024 12:17
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У Луганську ліквідували російського майора (фото) Фото: у Луганську ліквідували російського майора (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

У підірваному автомобілі в центрі Луганська знаходився російський майор Дмитро Первуха. Окупанта було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"18 жовтня, близько 11:40, у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ "Патріот". Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор Дмитро Первуха", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник - знищений.

Що відомо про окупанта?

Первуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірск.

На окупованих територіях України майор Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Вибухи на окупованих територіях України

Як повідомлялося, в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнула машина 18 жовтня. Внаслідок цього міг бути ліквідований російський майор.

Зазначимо, що такі випадки не рідкість. Наприклад, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо вибухнув автомобіль. Пізніше з'ясувалося, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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