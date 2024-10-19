В Луганске ликвидировали российского майора (фото)
Во взорваном автомобиле в центре Луганска находился российский майор Дмитрий Первуха. Оккупант был ликвидирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"18 октября, около 11:40, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ "Патриот". Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Дмитрий Первуха", - говорится в сообщении.
По данным разведчиков, в результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик - уничтожен.
Что известно об оккупанте?
Первуха находился на службе подчиненного Генштаба ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.
На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".
Взрывы на оккупированных территориях Украины
Как сообщалось, в центре временно оккупированного Луганска взорвалась машина 18 октября. В результате этого мог быть ликвидирован российский майор.
Отметим, что подобные случаи не редкость. К примеру, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль. Позже выяснилось, что в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.
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