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В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости

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Луганская область, Суббота 12 марта 2022 13:43
В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости В Луганской области запретили поднимать цены (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подписал распоряжение о запрете необоснованного повышения цен на товары первой необходимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

В частности, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение от 12.03.2022 года №105 "О контроле за ценами на товары". Таким образом он запретил повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости.

Отмечается, что в перечень включены: мука пшеничная, макаронные изделия, батоны, хлеб, гречневая и овсяная крупа, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, подсолнечное масло, сахар кристаллический, лук репчатый, свекла, морковь и картофель.

Также ограничения устанавливаются на медицинские препараты: этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарственные средства отечественного производства.

К тому же, под запретом повышения стоимости топлива: бензина (марки А-92, А-95), дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей.

В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости

В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости (facebook.com/odalug)

Ранее мы сообщали, что Кабмин разрешил контролировать цены на социальные продукты, лекарства и топливо.

Также мы писали, что цены на нефть упали на 10% по достижении максимума с 2008 года.

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