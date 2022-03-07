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Кабмин разрешил контролировать цены на социальные продукты, лекарства и топливо

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Понедельник 07 марта 2022 17:33
Кабмин разрешил контролировать цены на социальные продукты, лекарства и топливо Сриншот видео: Денис Шмыгаль
Автор: Светлана Мащенко

В Кабинете министров было принято решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обращения 7 марта.

Отныне, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", - говорится в заявлении главы правительства.

Ранее мы писали, что волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами, жильем и т. д.

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Денис Шмыгаль
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