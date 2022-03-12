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У Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності

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Луганська область , Субота 12 березня 2022 13:43
У Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності У Луганській області заборонили піднімати ціни (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження про заборону необґрунтованого підвищення цін на товари першої необхідності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

Зокрема, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження від 12.03.2022 року № 105 "Про контроль за цінами на товари". Таким чином він заборонив підвищення цін в умовах воєнного часу на товари першої необхідності.

Зазначається, що до переліку включено: борошно пшеничне, макаронні вироби, батони, хліб, гречана та вівсяна крупи, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква та картопля.

Також обмеження встановлюються на медичні препарати: етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби вітчизняного виробництва.

До того ж під забороною підвищення вартості пального: бензину (марки А-92, А-95), дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів.

У Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності

У Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності ((facebook.com/odalug)

Раніше ми повідомляли, що Кабмін дозволив контролювати ціни на соціальні продукти, ліки та паливо.

Також ми писали, що ціни на нафту впали на 10% після досягнення максимуму з 2008 року.

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