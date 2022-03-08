Цены на нефть упали на 10% после достижения максимума с 2008 года

Цены на нефть марки Brent торгуются во вторник, 8 марта, на уровне 125 долларов за баррель, что примерно на 10% ниже 14-летнего максимума, достигнутого на прошлой сессии. Это произошло после того, как в ЕС заявили, что не планируют присоединиться к возможному запрету США на импорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если война не прекратится, цены на нефть (Brent) могут подняться до 156-185 долларов за баррель", - сказал Аджай Кедиа, директор Kedia Commodities в Мумбаи.

Однако, сдерживая рост цен, поздно вечером в понедельник официальные лица заявили, что Соединенные Штаты готовы ввести запрет в одиночку, а Германия, крупнейший покупатель российской нефти, отвергла планы введения энергетического эмбарго.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что окончательное решение еще не принято, но "вероятнее всего, это будут только США, если это произойдет".

Россия экспортирует около 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в день.

Россия заявила, что может остановить поток газа по трубопроводам из России в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода "Северный поток - 2".

"Однако рынки уже заложили в цену значительные перебои с экспортом российской нефти", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар, указывая на то, что санкции в отношении российских банков уже повлияли на торговое финансирование.

Аналитики говорят, что если весь экспорт российской нефти будет заблокирован на мировых рынках, цены могут взлететь до 200 долларов за баррель

"В настоящее время в мире нет мощностей, которые могли бы заменить 7 миллионов баррелей экспорта", - заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на отраслевой конференции в Хьюстоне.

Два австралийских НПЗ, Viva Energy и Ampol Ltd, заявили, что прекратили закупать российскую нефть после вторжения Москвы в Украину.