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В Луганской области заминировали газопровод

Северодонецк, Четверг 06 августа 2020 08:06
В Луганской области заминировали газопровод
Фото: место происшествия (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение

Вблизи Северодонецка у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.

Об этом начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила в Facebook.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, специалисты газовой службы остановили подачу газа.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Сейчас ищут причастного, также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

Напомним, в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Впоследствии мужчину задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.

Отметим, улицу Старокиевскую в Киеве перекрывали для движения и прохода, была вероятность минирования припаркованного на ней автомобиля.

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