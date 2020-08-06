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У Луганській області замінували газопровід

Сєвєродонецьк, Четвер 06 серпня 2020 08:06
У Луганській області замінували газопровід
Фото: місце події (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух

Поблизу Сєвєродонецька в газопроводу виявили саморобний вибуховий пристрій. Вибухівку ліквідували, запобігши теракт.

Про це начальник відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай повідомила у Facebook.

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, фахівці газової служби зупинили подачу газу.

"Вранці в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдовка виявлено предмет, схожий на розтяжку", - написала Погукай.

Зараз шукають причетного, також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею теракт.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Згодом затримали чоловіка. Деталі захоплення заручників в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, Старокиївську вулицю в Києві перекривали для руху і проходу, була ймовірність мінування припаркованого на ній автомобіля.

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