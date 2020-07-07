В Луганской области вспыхнул лесной пожар

В Луганской области на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар. Он охватил площадь в 60 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, вчера вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар. Отмечается, что из 60 га общего пожара, 20 га было верхового пожара.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Напомним, в селе Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошел пожар.

Также ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах.

Добавим, что в этом году в Украине произошел ряд масштабных лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.