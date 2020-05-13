В Чернобыльской зоне преодолели все очаги лесного пожара

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ликвидация пожаров в Житомирской области до сих пор продолжается

По состоянию на 13 мая все очаги лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были преодолены. Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, в настоящее время спасатели продолжают ликвидацию очагов лесного пожара в Житомирской области.

"И по состоянию на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - заявил Зеленский.

В сегодняшнем обращении Владимир Зеленский в первую очередь поблагодарил украинским пожарным и спасателям, которым... Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 13 мая 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде планируют создать совместную рабочую группу для расследования недавних лесных пожаров в Киевской, Житомирской и других областях Украины. Рабочая группа должна выяснить причины возникновения масштабных лесных пожаров и заслушать информацию относительно выявления виновников.

Кроме того, глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявлял, что в Житомирской и других областях Украины уже начали восстанавливать поврежденные огнем леса. Восстановление лесов происходит несмотря на карантин.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о выделении 45,2 млн гривен для ликвидации последствий лесных пожаров в Житомирской области.